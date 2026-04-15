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Viper

Unter Verdacht

BetaStaffel 3Folge 2vom 15.04.2026
Unter Verdacht

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Viper

Folge 2: Unter Verdacht

44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Westlake und Cole sollen bei der Überführung der international gesuchten Terroristin Lena für Sicherheit sorgen. Lena kann sich befreien und mit ihren Helfern entkommen. Zuvor erschießt Westlake jedoch Lenas Freund Emil. Nach diesem Vorfall wird das Viper-Team mit der Wiederergreifung von Lena beauftragt. Lena, die für Emils Tod Rache geschworen hat, beschafft sich Westlakes Adresse.

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