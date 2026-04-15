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Enthüllungen

BetaStaffel 3Folge 13vom 15.04.2026
Enthüllungen

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Folge 13: Enthüllungen

44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Die Enttarnung des Waffenschmugglers Sammy Chun platzt durch das unvorsichtige Verhalten des Kameramanns Mickey Finch. Er arbeitet für den Sensationssender "Snoop-TV". Kurz darauf gelingt es Mickey, die bekannte TV-Moderatorin Judy Ann Gibson in flagranti mit Chun zu filmen. Als die Affäre bekannt wird, versuchen Cole und Westlake, dem geflohenen Chun mit Hilfe von Judy Ann auf die Spur zu kommen. Dabei kommt es zu überraschenden Enthüllungen.

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