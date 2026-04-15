Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Viper

Projekt Wind Storm

BetaStaffel 3Folge 6vom 15.04.2026
Projekt Wind Storm

Projekt Wind StormJetzt kostenlos streamen

Viper

Folge 6: Projekt Wind Storm

44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Man wundert sich über merkwürdige Überfälle: Geldtransporter werden überfallen, doch nie wird das Geld gestohlen. Die einschlägig bekannte Gloria Rafferty scheint hinter dem Ganzen zu stecken. Noch aber kann ihr nichts nachgewiesen werden. Cole entdeckt, dass die Verbrecher aus den überfallenen Wagen Computerdaten entnehmen. Alles deutet darauf hin, dass die Gangster es auf die Zentralbank abgesehen haben ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Viper
Beta
Viper

Viper

Alle 3 Staffeln und Folgen