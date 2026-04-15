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Viper

Operation Sundown

BetaStaffel 3Folge 16vom 15.04.2026
Operation Sundown

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Viper

Folge 16: Operation Sundown

44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Das Obdachlosenasyl Haven of Hope brennt ab, in den Flammen sterben Dr. Markham und seine zehn Patienten. Markhams Schwester Alicia glaubt jedoch, dass ihr Bruder im Auftrag der Regierung Experimente durchgeführt hat. Als er herausfand, dass seine Arbeit missbraucht wurde, musste er sterben. Und tatsächlich: Die Recherchen des Viper-Teams führen zu dem ehemaligen CIA-Agenten Ellerbee. Doch der wichtige Zeuge wird erschossen.

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