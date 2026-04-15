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Viper

Zweimal zwei

BetaStaffel 3Folge 17vom 15.04.2026
Zweimal zwei

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Viper

Folge 17: Zweimal zwei

44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Das Viper-Team kann das Einbrecherpärchen Charles und Sarah Bennett verhaften. Per Internet versucht nun Erich Geiger, der illegal Waffengeschäfte betreibt, Kontakt mit den Bennetts aufzunehmen. Daraufhin spielen Westlake und Catlett das Gaunerpaar, um Geiger auszuhorchen. Dummerweise gelingt jedoch den Bennetts die Flucht aus dem Gefängnis. Sie sind hinter einer Computerdiskette her, die die geheimen Atomcodes des Präsidenten enthält.

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