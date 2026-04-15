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Mama und der Geheimagent

BetaStaffel 3Folge 7vom 15.04.2026
Mama und der Geheimagent

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Folge 7: Mama und der Geheimagent

44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Verbrecher wollen die neue Sicherheitsvorrichtung XL-5 für Flugzeuge zu einer tödlichen Waffe umbauen. Cole kann den Diebstahl nicht verhindern. Auch Geheimagent Mark Bishop hat kein Glück: Varik Lendl, ein Gegner aus den Zeiten des Kalten Krieges, ist an der Sache beteiligt. Bishop lernt Westlakes Mutter Sheila kennen. Die beiden kommen sich näher, und Sheila verschafft ihm Zugang zu Westlakes Computer. Sie kommen Lendl auf die Spur. Sheila wird gefangen genommen.

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