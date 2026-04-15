Viper
Folge 14: Die Geldwäscher
44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Thomas Cole hat sich Hals über Kopf in die attraktive May Beth verliebt, die für Walker Van Duzen, den Chef einer sogenannten Selbstbewusstseins-Schule, arbeitet. Nach einem Raubüberfall auf Van Duzen gerät May Beth unter Verdacht - sie saß schon einmal wegen Erpressung im Gefängnis. Um ihre Unschuld zu beweisen, ermittelt May Beth nun auf eigene Faust und kommt einer Geldwäscheaktion auf die Spur.
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Viper
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Beta Film