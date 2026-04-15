Viper
Folge 12: Rache um jeden Preis
44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Für die Bürgermeister mehrerer Städte, die sich für jede Art der Verbrechensbekämpfung interessieren, wird das Projekt "Viper" vorgestellt. Dabei kommt es zu einem Zwischenfall: Während des Meetings nimmt eine Terroristin alle Anwesenden als Geiseln. Sie gibt Westlake die Schuld, dass sie an den Rollstuhl gefesselt ist - und will sich dafür rächen. Als die Situation im Sitzungssaal eskaliert, kann das Viper-Team seine Schlagkraft gleich an Ort und Stelle beweisen.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Viper
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Beta Film