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Viper

Zigarrenfreunde

BetaStaffel 4Folge 9vom 15.04.2026
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Folge 9: Zigarrenfreunde

44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Nach zehn Jahren wird der Diamantenräuber Anton Pollard entlassen. Da er nie verraten hat, wo er seine Beute versteckt hatte, wird er von seinen ehemaligen Partnern Devon und Jones erwartet. Die beiden wollen ihren Anteil in ein Drogenkartell investieren. Deshalb wird das Viper-Team auf den Fall angesetzt. Pollards Enkelin Alyssa will ihren Großvater rehabilitieren und handelt mit der bestohlenen Firma die Rückgabe der Beute aus. Es kommt zum Streit mit Devon und Jones.

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