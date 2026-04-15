Viper
Folge 2: Alte Gauner
44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Das Viper-Team ist mit der Überwachung eines Handlangers eines berüchtigten Gangsterbosses beschäftigt. Dabei werden die Männer Zeugen eines ziemlich merkwürdigen Zwischenfalls: Bei einer Geldübergabe tauchen zwei äußerst gewitzte alte Herren auf - und schnappen sich den Koffer mit dem Geld. Der Coup gelingt nur halb, denn bei der gefährlichen Aktion kommt einer der beiden ums Leben. Marty, der andere Gauner, schwört Rache und arbeitet von nun an mit dem Viper-Team zusammen.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Viper
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Beta Film