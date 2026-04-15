Viper
Folge 5: Die Kopfgeldjägerin
44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Obwohl Fred Tyler immer wieder seine Unschuld beteuert hat, ist er wegen Mordes an seiner Frau Adele zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Als einer seiner Mithäftlinge befreit wird, nutzt Tyler die Situation und flieht. Von nun an ist nicht nur das Viper-Team hinter dem Flüchtigen her, sondern auch die Kopfgeldjägerin Myra McKenna. Die ist nicht nur wegen des Kopfgeldes in den Fall verstrickt: Das Viper-Team findet heraus, dass Myra und Tylers Anwalt ein übles Spiel spielen.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Viper
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Science Fiction, Krimi
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Beta Film