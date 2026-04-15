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Viper

Ein wahrer Gentleman

BetaStaffel 4Folge 14vom 15.04.2026
Ein wahrer Gentleman

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Viper

Folge 14: Ein wahrer Gentleman

44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Ramona Woods soll in Kürze von dem Milliardär Morty Woods geschieden werden. Während einer Pressekonferenz vor einem Riesenaufgebot an Klatschjournalisten und Paparazzi wird ihr ein wertvolles Schmuckstück gestohlen. Weil der Diebstahl Auswirkungen bis in die höchsten Kreise hat, wird das Viper-Team mit dem Fall betraut. Die Begegnung mit Joe Astor hinterlässt bei Ramona Woods einen starken Eindruck. Es sieht so aus, als hätte sie mehr Interesse an ihm als an dem Schmuckstück.

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