Viper
Folge 7: Der ehrliche Abe
44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Cameron Westlakes Freundin Andrea hat zur Überraschung aller einen sehr viel älteren Mann geheiratet. Als der überaus rüstige Abe eines Tages in seinem Geschäft überfallen wird, kann er die Ganoven mit erstaunlicher Gewandtheit vertreiben. Trotzdem kümmert sich das Viper-Team um den Fall. Die Männer kommen schließlich Abes nicht gerade harmloser Vergangenheit auf die Spur, und diese Vergangenheit erklärt so manches, was zunächst rätselhaft an diesem Fall erschienen war.
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Viper
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Science Fiction, Krimi
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Beta Film