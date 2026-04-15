Viper
Folge 19: Späte Rache
44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Julian Wilkes bittet seine Freunde vom Viper-Team um Hilfe: Sein Freund Doug Drayton ist ermordet worden. Ausgerechnet jetzt wird Astor und Westlake die NSA-Agentin Megan Davenport vor die Nase gesetzt. Nach einem weiteren Mord führt die Spur zu zwei Ausschussmitgliedern, die sich mit dem Golfkrieg befasst haben. Diesem Ausschuss gehörte auch eine Frau an, die seit einem Unfall im Koma liegt. Joe Astor nimmt Megans Vergangenheit unter die Lupe - und deckt ein Komplott auf.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Viper
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Science Fiction, Krimi
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Beta Film