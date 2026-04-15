Viper
Folge 3: Der Schlichter
44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Im Profisport droht ein Streik, der das Geschäft empfindlich stören würde. Deshalb kommt der ehemalige Football-Star Geoffrey Desmond in die Stadt, um als Schlichter zwischen den Parteien das Schlimmste zu verhindern. Catlett bekommt den Auftrag, den charismatischen Star zu beschützen. Unterdessen ermittelt das übrige Viper-Team in dem mysteriösen Mordfall des Mafiabosses Kavanaugh. Zur Überraschung aller stellt sich bald heraus, dass die beiden Fälle zusammenhängen.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Viper
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Beta Film