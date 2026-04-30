Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
VITASEK?

VITASEK? (1/8): Andere Umstände

ORF1Staffel 1Folge 1vom 30.04.2026
VITASEK? (1/8): Andere Umstände

VITASEK? (1/8): Andere UmständeJetzt kostenlos streamen

VITASEK?

Folge 1: VITASEK? (1/8): Andere Umstände

25 Min.Folge vom 30.04.2026

Der Kabarettist Andreas Vitasek steckt mitten im Umbruch: Seine Partnerin Valerie ist hochschwanger, er zieht ins neue Haus und arbeitet zugleich an der Premiere seines neuen Programms. Zwischen Geburtsvorbereitung, Möbelpannen, Einrichtungstrubel und Proben versucht er, den Überblick zu behalten – und sogar ein „Frühstück bei mir“ mit Claudia Stöckl noch souverän zu bewältigen. Besetzung: Andreas Vitasek (Andreas Vitasek) Julia Cencig (Valerie) Günther Franzmeier (Georg „Schurli“ Heinzl) Sona MacDonald (Fanny Übel) Coco Huemer (Lena) Isabella Gregor (Grete) Thomas Hödl (Herr Obermaier) Clemens Matzka (Kunde) Beate Minkowitsch (Frau Gruber) Claudia Stöckl (Claudia Stöckl) Regie: Rupert Henning Buch: Uli Brée, Andreas Vitasek Bildquelle: ORF/Petro Domenigg

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

VITASEK?
ORF1
VITASEK?

VITASEK?

Alle 1 Staffeln und Folgen