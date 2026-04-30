VITASEK? (1/8): Andere UmständeJetzt kostenlos streamen
VITASEK?
Folge 1: VITASEK? (1/8): Andere Umstände
Der Kabarettist Andreas Vitasek steckt mitten im Umbruch: Seine Partnerin Valerie ist hochschwanger, er zieht ins neue Haus und arbeitet zugleich an der Premiere seines neuen Programms. Zwischen Geburtsvorbereitung, Möbelpannen, Einrichtungstrubel und Proben versucht er, den Überblick zu behalten – und sogar ein „Frühstück bei mir“ mit Claudia Stöckl noch souverän zu bewältigen. Besetzung: Andreas Vitasek (Andreas Vitasek) Julia Cencig (Valerie) Günther Franzmeier (Georg „Schurli“ Heinzl) Sona MacDonald (Fanny Übel) Coco Huemer (Lena) Isabella Gregor (Grete) Thomas Hödl (Herr Obermaier) Clemens Matzka (Kunde) Beate Minkowitsch (Frau Gruber) Claudia Stöckl (Claudia Stöckl) Regie: Rupert Henning Buch: Uli Brée, Andreas Vitasek Bildquelle: ORF/Petro Domenigg
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