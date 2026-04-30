VITASEK? (5/8): DoppelgängerJetzt kostenlos streamen
VITASEK?
Folge 5: VITASEK? (5/8): Doppelgänger
Der ORF schickt Vitasek zum Schauspielunterricht, doch schon die erste Stunde endet im Streit. Als er merkt, wie schwer es ist, sich selbst glaubwürdig zu spielen, befragt er seine Familie und strapaziert besonders die Geduld seiner Tochter. Auf der Suche nach Hilfe trifft er einen gleichnamigen Psychiater, der ihn zunächst abweist. Schließlich folgt Vitasek seinem Rat und setzt sich mit seinen dunklen Seiten auseinander. Besetzung: Andreas Vitasek (Andreas Vitasek) Julia Cencig (Valerie) Günther Franzmeier (Georg „Schurli“ Heinzl) Sona MacDonald (Fanny Übel) Coco Huemer (Lena)Juergen Maurer (Witasek) Tina Nitsche (Schauspielerin) Siegfried Walter (Coach) Deniz Raunig (Sandler) Christoph Krutzler (Würstelmann) Regie: Rupert Henning Buch: Uli Brée, Andreas Vitasek Bildquelle: ORF/Petro Domenigg
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