VITASEK? (6/8): Menschen im HotelJetzt kostenlos streamen
VITASEK?
Folge 6: VITASEK? (6/8): Menschen im Hotel
Für die Arbeit an den Drehbüchern zieht sich Vitasek mit Autor Uli Brée in ein Wellnesshotel zurück. Doch bald sorgen die ORF-Serienchefin, Harald Krassnitzer und Vitaseks Partnerin Valerie für Unruhe. Misstrauisch belauscht Vitasek ein Gespräch zwischen Valerie und Krassnitzer und zweifelt an sich. Nach der Aussprache klären sich die Missverständnisse - und Vitasek macht ihr einen Heiratsantrag. Besetzung: Andreas Vitasek (Andreas Vitasek) Julia Cencig (Valerie) Günther Franzmeier (Georg „Schurli“ Heinzl) Sona MacDonald (Fanny Übel) Coco Huemer (Lena) Uli Brée (Uli Brée) Harald Krassnitzer (Harald Krassnitzer) Jennifer Newrkla (Anja) Helmut La (Kellner) Rainer Spechtl (Fiala) Regie: Rupert Henning Buch: Uli Brée, Andreas Vitasek Bild: ORF/Petro Domenigg
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