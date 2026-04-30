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VITASEK?

VITASEK? (8/8): Die Filzlaus

ORF1Staffel 1Folge 8vom 30.04.2026
VITASEK? (8/8): Die Filzlaus

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VITASEK?

Folge 8: VITASEK? (8/8): Die Filzlaus

27 Min.Folge vom 30.04.2026

Vitasek trifft beim Casting für die neue Serie auf seinen Jugendfreund Speedy. Beim Abendessen sorgt dieser mit peinlichen Geschichten aus der Vergangenheit für Unruhe. Trotzdem setzt sich Vitasek für ihn ein und Speedy wird engagiert. Doch am ersten Drehtag fehlt er plötzlich, wodurch die Dreharbeiten ins Wanken geraten. Schließlich klärt sich alles rechtzeitig vor der Hochzeit. Besetzung: Andreas Vitasek (Andreas Vitasek) Julia Cencig (Valerie) Günther Franzmeier (Georg „Schurli“ Heinzl) Sona MacDonald (Fanny Übel) Coco Huemer (Lena) Martin Zauner (Speedy) Oliver Hebeler (Standesbeamter) Rupert Henning (Regisseur) Andreas Rottensteiner (Aufnahmeleiter) Brigitte Soucek (Standesbeamtin) Regie: Rupert Henning Buch: Uli Brée, Andreas Vitasek Bildquelle: ORF/Hubert Mican

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