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VITASEK?

VITASEK? (3/8): Entscheidungen

ORF1Staffel 1Folge 3vom 30.04.2026
VITASEK? (3/8): Entscheidungen

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VITASEK?

Folge 3: VITASEK? (3/8): Entscheidungen

27 Min.Folge vom 30.04.2026

Vom ORF wird Vitasek für eine neue Fernsehserie angefragt, die seinen Namen tragen soll. Bei einer Aufzeichnung von "Was gibt es Neues?" erfährt er jedoch, dass auch Kollegen wie Michael Niavarani, Gerold Rudle und Gernot Kulis angefragt wurden und abgesagt haben. Verunsichert lässt er den Vorvertrag auflösen, entscheidet sich nach einem Gespräch mit einem Taxifahrer aber um - doch die Rolle ist bereits vergeben. Besetzung: Andreas Vitasek (Andreas Vitasek) Julia Cencig (Valerie) Günther Franzmeier (Georg „Schurli“ Heinzl) Sona MacDonald (Fanny Übel) Coco Huemer (Lena) Oliver Baier (Oliver Baier) Wolfram Berger (Taxifahrer) Viktor Gernot (Viktor Gernot) Eva Marold (Eva Marold) Michael Niavarani (Michael Niavarani) Gerold Rudle (Gerold Rudle) Christian Weinberger (Portier) Regie: Rupert Henning Buch: Uli Brée, Andreas Vitasek Bildquelle: ORF/Milenko Badzic

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