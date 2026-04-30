VITASEK? (7/8): Ganz in WeißJetzt kostenlos streamen
VITASEK?
Folge 7: VITASEK? (7/8): Ganz in Weiß
Während Valerie voller Elan die Hochzeit plant, kämpft Vitasek mit Behördengängen und unfreundlichen Beamtinnen. Für seine neue Serie muss er zudem zur ärztlichen Untersuchung, wo er zufällig Robert Palfrader trifft. Eine vertauschte Urinprobe führt zu folgenschweren Missverständnissen – und löst eine chaotische Kette an Ereignissen aus. Besetzung: Andreas Vitasek (Andreas Vitasek) Julia Cencig (Valerie) Günther Franzmeier (Georg „Schurli“ Heinzl) Robert Palfrader (Robert Palfrader) Michael Gampe Kristina Sprenger (Freundin) Karl Künstler (Charly Künstler) Gabriela Schmoll (Frau Brigitte) Regie: Rupert Henning Buch: Uli Brée, Andreas Vitasek Bildquelle: ORF/Petro Domenigg
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