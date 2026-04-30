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VITASEK?

VITASEK? (7/8): Ganz in Weiß

ORF1Staffel 1Folge 7vom 30.04.2026
VITASEK? (7/8): Ganz in Weiß

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Folge 7: VITASEK? (7/8): Ganz in Weiß

27 Min.Folge vom 30.04.2026

Während Valerie voller Elan die Hochzeit plant, kämpft Vitasek mit Behördengängen und unfreundlichen Beamtinnen. Für seine neue Serie muss er zudem zur ärztlichen Untersuchung, wo er zufällig Robert Palfrader trifft. Eine vertauschte Urinprobe führt zu folgenschweren Missverständnissen – und löst eine chaotische Kette an Ereignissen aus. Besetzung: Andreas Vitasek (Andreas Vitasek) Julia Cencig (Valerie) Günther Franzmeier (Georg „Schurli“ Heinzl) Robert Palfrader (Robert Palfrader) Michael Gampe Kristina Sprenger (Freundin) Karl Künstler (Charly Künstler) Gabriela Schmoll (Frau Brigitte) Regie: Rupert Henning Buch: Uli Brée, Andreas Vitasek Bildquelle: ORF/Petro Domenigg

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