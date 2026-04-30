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VITASEK?

VITASEK? (2/8): On the Road again

ORF1Staffel 1Folge 2vom 30.04.2026
VITASEK? (2/8): On the Road again

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VITASEK?

Folge 2: VITASEK? (2/8): On the Road again

28 Min.Folge vom 30.04.2026

Auf dem Weg zu einem Firmenauftritt in der Provinz mit Manager Schurli wird Vitasek von Erinnerungen eingeholt - und von seiner Abneigung gegen solche "Galas". Kurz vor Beginn entlässt der Chef die Hälfte der Belegschaft, wodurch die Stimmung kippt. Mit sarkastischem Humor und Seitenhieben gegen Chef hebt Vitasek die Laune wieder, bis ein Society-Reporter auftaucht und ihn mit heiklen Fotos zu erpressen droht. Besetzung: Andreas Vitasek (Andreas Vitasek) Julia Cencig (Valerie) Günther Franzmeier (Georg „Schurli“ Heinzl) Sona MacDonald (Fanny Übel) Coco Huemer (Lena) Randolf Destaller (Schmidt) Darina Dujmic (Vanessa) Gabriele Heckel (Cindy) Karl Künstler (Charly Künstler) Max Mayer (Tomek) Gerhard Liebmann (Monteur) Regie: Rupert Henning Buch: Uli Brée, Andreas Vitasek Bildquelle: ORF/Petro Domenigg

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