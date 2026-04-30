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VITASEK?

VITASEK? (4/8): Matchpoint

ORF1Staffel 1Folge 4vom 30.04.2026
VITASEK? (4/8): Matchpoint

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VITASEK?

Folge 4: VITASEK? (4/8): Matchpoint

26 Min.Folge vom 30.04.2026

Bei einem Tennismatch mit Viktor Gernot erfährt Vitasek, dass dieser die neue TV-Serie übernehmen soll. Wütend spielt er so aggressiv, dass sich Gernot verletzt. Der Vorfall sorgt für Schlagzeilen. Im Krankenhaus belauscht Vitasek jedoch ein Gespräch mit der ORF-Serienchefin und erkennt, dass er hereingelegt wurde. Erleichtert setzt er alles daran, die Serie doch noch für sich zu gewinnen. Besetzung: Andreas Vitasek (Andreas Vitasek) Julia Cencig (Valerie) Günther Franzmeier (Georg „Schurli“ Heinzl) Sona MacDonald (Fanny Übel) Coco Huemer (Lena) Peter Floquet (Banker) Viktor Gernot (Viktor Gernot) Stefan Jirges (Bauarbeiter) Sylvia Schneider (Handtuchova) Sabine Slama (Hausfrau) Regie: Rupert Henning Buch: Uli Brée, Andreas Vitasek Bildquelle: ORF/Hubert Mican

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