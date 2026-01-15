Was gibt es Neues? vom 16.01.2026Jetzt kostenlos streamen
Was gibt es Neues?
Folge 588: Was gibt es Neues? vom 16.01.2026
Dass Oliver Baier ein Hut-Gesicht hat, ist bekannt. Wie allerdings das Rateteam mit Kopfschmuck aussieht, wird diese Folge zum Thema "Hut" zeigen. Caroline Athanasiadis, Omar Sarsam, Clemens Maria Schreiner, Lydia Prenner-Kasper und Günther Lainer haben gleich zu Beginn gerätselt, ob denn der gesuchte "Bayrische Würfel" vielleicht auch eine Kopfbedeckung sein könnte? Für alle nachvollziehbar und vor allem auch wünschenswert ist die gefragte "Bequemlichkeitsregel". Den krönenden Abschluss hat die Promifrage von Ö3-Hitparaden-Legende Udo Huber gemacht. Er wollte vom Rateteam wissen: Welche ungewöhnliche Rolle spielten Frettchen bei der pompösen Hochzeit von Lady Diana und Prinz Charles im Jahr 1981? Hut ab, das ist eine runde Sendung! Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner
