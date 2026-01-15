Zum Inhalt springenBarrierefrei
Was gibt es Neues? vom 16.01.2026

ORF1Staffel 2026Folge 588vom 15.01.2026
Folge 588: Was gibt es Neues? vom 16.01.2026

41 Min.Folge vom 15.01.2026

Dass Oliver Baier ein Hut-Gesicht hat, ist bekannt. Wie allerdings das Rateteam mit Kopfschmuck aussieht, wird diese Folge zum Thema "Hut" zeigen. Caroline Athanasiadis, Omar Sarsam, Clemens Maria Schreiner, Lydia Prenner-Kasper und Günther Lainer haben gleich zu Beginn gerätselt, ob denn der gesuchte "Bayrische Würfel" vielleicht auch eine Kopfbedeckung sein könnte? Für alle nachvollziehbar und vor allem auch wünschenswert ist die gefragte "Bequemlichkeitsregel". Den krönenden Abschluss hat die Promifrage von Ö3-Hitparaden-Legende Udo Huber gemacht. Er wollte vom Rateteam wissen: Welche ungewöhnliche Rolle spielten Frettchen bei der pompösen Hochzeit von Lady Diana und Prinz Charles im Jahr 1981? Hut ab, das ist eine runde Sendung! Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner

ORF1
