Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Was gibt es Neues?

Was gibt es Neues? - Classics

ORF1Staffel 2026Folge 592vom 30.01.2026
Was gibt es Neues? - Classics

Was gibt es Neues? - ClassicsJetzt kostenlos streamen

Was gibt es Neues?

Folge 592: Was gibt es Neues? - Classics

41 Min.Folge vom 30.01.2026

Warum wird in Göttingen einmal im Monat eine tonnenschwere Stahlkugel aus 14 Metern Höhe fallen gelassen? | Ding der Woche | Was ist ein "Rennbrötchen"? | Promifrage: Was ist ein "Paketsprung"?

Weitere Folgen in Staffel 2026

Alle Staffeln im Überblick

Was gibt es Neues?
ORF1
Was gibt es Neues?

Was gibt es Neues?

Alle 2 Staffeln und Folgen