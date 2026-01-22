Was gibt es Neues?
Folge 590: Was gibt es Neues?
41 Min.Folge vom 22.01.2026
Punkti, Punkti, Strichi, Strichi: Fertig ist die neueste "Was gibt es Neues"-Folge zum Thema "Punkte". Oliver Baier belohnt sein Rateteam mit getupften Goodies und will gleich zu Beginn wissen, was ein "Get Back Coach" beruflich macht. Herbert Steinböck, Katharina Strasser, Clemens Maria Schreiner, Antonia Stabinger und Florian Scheuba versuchen eine Antwort zu finden. Bildquelle: ORF/ORF/Günther Pichlkostner
Was gibt es Neues?
