ORF1Staffel 2026Folge 590vom 22.01.2026
41 Min.Folge vom 22.01.2026

Punkti, Punkti, Strichi, Strichi: Fertig ist die neueste "Was gibt es Neues"-Folge zum Thema "Punkte". Oliver Baier belohnt sein Rateteam mit getupften Goodies und will gleich zu Beginn wissen, was ein "Get Back Coach" beruflich macht. Herbert Steinböck, Katharina Strasser, Clemens Maria Schreiner, Antonia Stabinger und Florian Scheuba versuchen eine Antwort zu finden. Bildquelle: ORF/ORF/Günther Pichlkostner

Was gibt es Neues?
ORF1
