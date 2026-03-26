Was gibt es Neues? vom 27.03.2026Jetzt kostenlos streamen
Was gibt es Neues?
Folge 599: Was gibt es Neues? vom 27.03.2026
40 Min.Folge vom 26.03.2026
Nougat statt Punkte – und plötzlich sind alle hochmotiviert! Niavarani, Marold, Maurer, Straßer und Gernot liefern sich ein süßes Rate-Duell, bei dem jede gute Antwort belohnt wird. Zwischen Rauschabstand, Kieselsteinen und blassen Fischen wird Schmäh geführt, geraten und genascht, was das Zeug hält. So ehrgeizig war dieses Team noch nie – Zucker wirkt eben Wunder! Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner
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