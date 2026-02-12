Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 2026Folge 593vom 12.02.2026
42 Min.Folge vom 12.02.2026

Thomas Maurer, Lydia Prenner-Kasper, Gerald Fleischhacker, Sonja Pikart und Omar Sarsam tüfteln: Warum haben Tortellini ihre charakteristische Form? Was passiert im Sommer auf Finnlands Skisprungschanzen? Und Kabarettistin Lisa Eckhart fragt: Wozu braucht man in Deutschland ein Elster-Formular? Bildquelle: ORF/ORF/Günther Pichlkostner

