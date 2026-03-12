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Was gibt es Neues?

Was gibt es Neues? vom 13.03.2026

ORF1Staffel 2026Folge 597vom 12.03.2026
Was gibt es Neues? vom 13.03.2026

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Was gibt es Neues?

Folge 597: Was gibt es Neues? vom 13.03.2026

41 Min.Folge vom 12.03.2026

Humor in voller Blüte: Omar Sarsam, Katharina Straßer, Malarina, Viktor Gernot und erstmals Der Kuseng knobeln sich durch Olivers Fragen. Dabei geht es um das rätselhafte "Samengeld", Napoleons zwölf Eheringe und die kuriose Wortschöpfung "Niedertreter". Die Promifrage stellt Robert Palfrader – mit einer überraschenden Anekdote rund um Leslie Nielsen und dessen Trauerfeier. Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner

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