Was gibt es Neues? vom 20.03.2026Jetzt kostenlos streamen
Was gibt es Neues?
Folge 598: Was gibt es Neues? vom 20.03.2026
41 Min.Folge vom 19.03.2026
Michael Niavarani, Jenny Frankl, Alex Kristan, Lydia Prenner-Kasper und Viktor Gernot liefern humorvolle Rätsel und skurrile Erklärungen rund um den "Rumpelstilzcheneffekt" und die "Konversationsgrube". Moderator Oliver Baier führt pointiert durch absurde Ideen sowie kulinarische und ökologische Einfälle. Wera Gruber fragt nach der "Gipfelfalle", bevor das Team würfelt und Geschichten erfindet.
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