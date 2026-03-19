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Was gibt es Neues?

Was gibt es Neues? vom 20.03.2026

ORF1Staffel 2026Folge 598vom 19.03.2026
Was gibt es Neues? vom 20.03.2026

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Was gibt es Neues?

Folge 598: Was gibt es Neues? vom 20.03.2026

41 Min.Folge vom 19.03.2026

Michael Niavarani, Jenny Frankl, Alex Kristan, Lydia Prenner-Kasper und Viktor Gernot liefern humorvolle Rätsel und skurrile Erklärungen rund um den "Rumpelstilzcheneffekt" und die "Konversationsgrube". Moderator Oliver Baier führt pointiert durch absurde Ideen sowie kulinarische und ökologische Einfälle. Wera Gruber fragt nach der "Gipfelfalle", bevor das Team würfelt und Geschichten erfindet.

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