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Was gibt es Neues?

Was gibt es Neues?

ORF1Staffel 2026Folge 594vom 26.02.2026
Was gibt es Neues?

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Was gibt es Neues?

Folge 594: Was gibt es Neues?

41 Min.Folge vom 26.02.2026

In der 700. Ausgabe von "Was gibt es Neues?" feiert Oliver Baier mit Viktor Gernot, Verena Scheitz, Katharina Straßer, Clemens Maria Schreiner und Rudi Schöller den Tag des Chilis. Das Team rätselt über ein Rennstockerl und goldene Rugbyhosen. Susi Stach stellt die Promifrage zur jahrelang unbenutzbaren Dubliner Brücke. Die Antworten sind vielfältig, selten korrekt, aber immer sehr lustig. Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner

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