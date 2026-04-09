Was gibt es Neues? vom 10.04.2026Jetzt kostenlos streamen
Was gibt es Neues?
Folge 601: Was gibt es Neues? vom 10.04.2026
40 Min.Folge vom 09.04.2026
Oliver Baiers Gäste Benedikt Mitmannsgruber, Lydia Prenner-Kasper, Viktor Gernot, Oliver Baier, Herbert Steinböck und Sonja Pikart rätseln um die Bedeutung des "Reuestrichs", über den Inhalts eines Briefes, der in einer Säule der Londoner Nationalgalerie gefunden wurde und Doris Golpashin fragt nach dem "Wurstsemmel-Paragraph".
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