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Was gibt es Neues?

Was gibt es Neues? vom 10.04.2026

ORF1Staffel 2026Folge 601vom 09.04.2026
Was gibt es Neues? vom 10.04.2026

Was gibt es Neues? vom 10.04.2026Jetzt kostenlos streamen

Was gibt es Neues?

Folge 601: Was gibt es Neues? vom 10.04.2026

40 Min.Folge vom 09.04.2026

Oliver Baiers Gäste Benedikt Mitmannsgruber, Lydia Prenner-Kasper, Viktor Gernot, Oliver Baier, Herbert Steinböck und Sonja Pikart rätseln um die Bedeutung des "Reuestrichs", über den Inhalts eines Briefes, der in einer Säule der Londoner Nationalgalerie gefunden wurde und Doris Golpashin fragt nach dem "Wurstsemmel-Paragraph".

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