Weltenbummler: Osterbräuche

ORF KidsStaffel 1Folge 1vom 31.03.2024
5 Min.Folge vom 31.03.2024

Warum werden Eier gefärbt, was hat es mit den Palmbuschen auf sich und müssen Ratschen wirklich so laut sein? Antworten auf diese und andere Fragen rund um Ostern bekommt unsere Weltenbummlerin in Kärnten. Bildquelle: ORF

ORF Kids
