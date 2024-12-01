Weltenbummler: Der heilige NikolausJetzt kostenlos streamen
Weltenbummler
Folge 9: Weltenbummler: Der heilige Nikolaus
6 Min.Folge vom 01.12.2024
Er ist der Popstar unter den katholischen Heiligen: Der Heilige Nikolaus. Jedes Jahr Anfang Dezember dreht sich für christliche Kinder vieles um diesen Mann, der vor vielen hunderten von Jahren gelebt und viel Gutes getan haben soll. Unsere beiden Weltenbummler, ein muslimisches und katholisches Kind, begleiten den Nikolaus und sind ihm bei seiner Arbeit behilflich. Bildquelle: ORF
