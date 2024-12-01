Zum Inhalt springenBarrierefrei
Weltenbummler: Der heilige Nikolaus

ORF Kids
Staffel 1
Folge 9
vom 01.12.2024
Folge 9: Weltenbummler: Der heilige Nikolaus

6 Min.
Folge vom 01.12.2024

Er ist der Popstar unter den katholischen Heiligen: Der Heilige Nikolaus. Jedes Jahr Anfang Dezember dreht sich für christliche Kinder vieles um diesen Mann, der vor vielen hunderten von Jahren gelebt und viel Gutes getan haben soll. Unsere beiden Weltenbummler, ein muslimisches und katholisches Kind, begleiten den Nikolaus und sind ihm bei seiner Arbeit behilflich. Bildquelle: ORF

