Weltenbummler: Weihnachten

ORF KidsStaffel 1Folge 11vom 22.12.2024
5 Min.Folge vom 22.12.2024

Ein muslimisches Kind, ein katholisches Kind. Beide gehen in die 3. Volkschulklasse. Beide leben im gleichen Dorf in Kärnten. Und doch erleben sie zum ersten Mal zusammen die Wunder der Weihnachtszeit. Bildquelle: ORF

