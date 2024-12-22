Weltenbummler: WeihnachtenJetzt kostenlos streamen
Folge 11: Weltenbummler: Weihnachten
5 Min.Folge vom 22.12.2024
Ein muslimisches Kind, ein katholisches Kind. Beide gehen in die 3. Volkschulklasse. Beide leben im gleichen Dorf in Kärnten. Und doch erleben sie zum ersten Mal zusammen die Wunder der Weihnachtszeit. Bildquelle: ORF
