ORF KidsStaffel 1Folge 7vom 28.01.2024
In der Welt der Buddhisten und Buddhistinnen dreht sich alles um Samsara. Samsara ist der ewige Kreislauf des Lebens: Geboren werden, sterben und wiedergeboren werden. Klingt cool, oder? Einfach immer wieder von Neuem starten. Aber für Buddhisten und Buddhistinnen ist dieser Kreislauf alles andere als cool. Warum erfahren unsere Weltenbummler in einem buddhistischen Tempel. Bildquelle: ORF

