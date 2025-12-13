Weltenbummler: AdventkranzJetzt kostenlos streamen
Weltenbummler
Folge 12: Weltenbummler: Adventkranz
6 Min.Folge vom 13.12.2025
20 kleine und vier große Kerzen auf einem Wagenrad - das war vor fast 200 Jahren der erste Adventkranz. Wer ihn erfunden hat und warum, erfahren unsere Weltenbummler. Zwei buddhistische Mädchen besuchen die evangelische Pfarrerin Julia Schnizlein mit ihren zwei Töchtern und basteln zusammen einen Adventkranz. Bildquelle: ORF
