Simon ist 13 Jahre alt und besucht nicht nur zum ersten Mal eine Moschee, sondern macht auch das Abendgebet mit. Und dazu gehört vorab die rituelle Waschung. Was man da alles falsch machen kann und an welche Regeln man sich halten sollte, erfährt er von seinem 14-jährigem Gastgeber Anas. Bildquelle: ORF

