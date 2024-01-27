Weltenbummler: HinduismusJetzt kostenlos streamen
Weltenbummler
Folge 6: Weltenbummler: Hinduismus
5 Min.Folge vom 27.01.2024
In den Hindu-Traditionen gibt es nicht den einen Gott. Es gibt mehr als eine Million Göttinnen und Götter! Sie heißen Devas und sind alle komplett unterschiedlich. Manche schauen grimmig, manche freundlich und manche haben sogar einen Rüssel. Und alle vertreten eine andere Eigenschaft. Welche die wichtigsten Devas sind, erfahren unsere Weltenbummler in einem Hindu Tempel. Bildquelle: ORF
