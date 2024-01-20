Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 4vom 20.01.2024
Unsere Weltenbummler tauchen in die Welt eines Gurdwara in Wien ein, einen Tempel der Sikhs. An die 3000 Sikhs leben in Österreich. Man findet Sikh-Tempel auch in Kärnten, der Steiermark, Oberösterreich und in Salzburg. Zu erkennen sind Sikhs an ihren Turbanen und am Bart. Sie tragen einen Armreifen aus Stahl, haben immer einen Haarkamm dabei, einen Dolch und tragen ganz spezielle Baumwollunterhosen. Bildquelle: ORF

