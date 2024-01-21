Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Weltenbummler

Weltenbummler: Christentum

ORF KidsStaffel 1Folge 5vom 21.01.2024
Weltenbummler: Christentum

Weltenbummler: ChristentumJetzt kostenlos streamen

Weltenbummler

Folge 5: Weltenbummler: Christentum

5 Min.Folge vom 21.01.2024

Wer sind die, die neben dem Pfarrer stehen? Rechts und links vom Altar. Oft mit einer Glocke in der Hand, gehen auf die Knie, stehen wieder auf und bringen dem Pfarrer verschiedene Dinge. Wie Mini-Kellner im langen weißen Gewand? Oder haben sie doch eine andere, ganz besondere Rolle in einem katholischen Gottesdienst? Was Ministranten und Ministrantinnen machen, finden unsere Weltenbummler heraus und das nicht irgendwo, sondern im Wiener Stephansdom. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Weltenbummler
ORF Kids
Weltenbummler

Weltenbummler

Alle 1 Staffeln und Folgen