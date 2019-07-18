WELTjournal: Mein LondonJetzt kostenlos streamen
Weltjournal
Folge 42: WELTjournal: Mein London
ORF-Korrespondentin Bettina Prendergast beleuchtet in ihrem London-Porträt, wie man in Europas größter Stadt lebt, überlebt und was man dabei erlebt. Sie trifft unter anderem junge Leute, die in alten Lagerhäusern wohnen. Sie kämpft sich mit einer Kabarettistin durch den U-Bahn-Dschungel, zeigt einen raren Blick hinter die Kulissen des britischen Parlaments und spricht mit Österreichern, die in London eine neue Heimat gefunden haben. Für die WELTjournal Serie der "Städteporträts" präsentierte die Korrespondentin im Jahr 2013 die britische Metropole als Summe der sehr persönlichen und über viele Jahre gewachsenen Eindrücke. Sendung: Weltjournal Spezial Gestaltung: Bettina Prendergast
