Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Weltjournal

WELTjournal: Mein London

ORF2Staffel 1Folge 42vom 18.07.2019
WELTjournal: Mein London

WELTjournal: Mein LondonJetzt kostenlos streamen

Weltjournal

Folge 42: WELTjournal: Mein London

29 Min.Folge vom 18.07.2019

ORF-Korrespondentin Bettina Prendergast beleuchtet in ihrem London-Porträt, wie man in Europas größter Stadt lebt, überlebt und was man dabei erlebt. Sie trifft unter anderem junge Leute, die in alten Lagerhäusern wohnen. Sie kämpft sich mit einer Kabarettistin durch den U-Bahn-Dschungel, zeigt einen raren Blick hinter die Kulissen des britischen Parlaments und spricht mit Österreichern, die in London eine neue Heimat gefunden haben. Für die WELTjournal Serie der "Städteporträts" präsentierte die Korrespondentin im Jahr 2013 die britische Metropole als Summe der sehr persönlichen und über viele Jahre gewachsenen Eindrücke. Sendung: Weltjournal Spezial Gestaltung: Bettina Prendergast

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Weltjournal
ORF2
Weltjournal

Weltjournal

Alle 2 Staffeln und Folgen