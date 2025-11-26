WELTjournal: Spanien - Feminismus gegen MännergewaltJetzt kostenlos streamen
Weltjournal
Folge 123: WELTjournal: Spanien - Feminismus gegen Männergewalt
29 Min.Folge vom 26.11.2025
Mehrere tausend Frauen sterben in Europa jedes Jahr durch die Hand ihres Mannes oder Ex-Partners. Dass Männer-Gewalt kein privates, sondern ein gesellschaftliches Problem ist, hat man in Spanien schon lang erkannt und Gewaltprävention zur Regierungssache gemacht: mit dem "Gesetz gegen geschlechtsspezifische Gewalt", mit entsprechenden Schulungen für Polizeibeamte und Richterinnen und Richter, mit speziellen Opfer- und Täter-Programmen. Reporterin Ines Pedoth hat sich Spaniens Gewalt-Schutz-Programm näher angeschaut und Frauen getroffen, die Gewalt erlebt haben und sich wehren. Bildquelle: ORF
