WELTjournal: Spanien - Feminismus gegen Männergewalt

ORF2Staffel 1Folge 123vom 26.11.2025
29 Min.Folge vom 26.11.2025

Mehrere tausend Frauen sterben in Europa jedes Jahr durch die Hand ihres Mannes oder Ex-Partners. Dass Männer-Gewalt kein privates, sondern ein gesellschaftliches Problem ist, hat man in Spanien schon lang erkannt und Gewaltprävention zur Regierungssache gemacht: mit dem "Gesetz gegen geschlechtsspezifische Gewalt", mit entsprechenden Schulungen für Polizeibeamte und Richterinnen und Richter, mit speziellen Opfer- und Täter-Programmen. Reporterin Ines Pedoth hat sich Spaniens Gewalt-Schutz-Programm näher angeschaut und Frauen getroffen, die Gewalt erlebt haben und sich wehren. Bildquelle: ORF

ORF2
