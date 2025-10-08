Zum Inhalt springenBarrierefrei
Weltjournal

WELTjournal: Das Plastikmeer von Almeria

ORF2Staffel 1Folge 118vom 08.10.2025
WELTjournal: Das Plastikmeer von Almeria

30 Min.Folge vom 08.10.2025

Die südspanische Region um Almería gilt als Europas Gemüsegarten, doch sie hat ein massives Umweltproblem. Bei der Intensivlandwirtschaft in riesigen Gewächshäusern und unter Plastikplanen fallen jährlich mehr als 30 Tonnen Plastikabfall an - und damit potentielle Giftstoffe und Verschmutzungen, die in Boden und Wasser gelangen. Das WELTjournal begleitet den spanischen Umweltaktivisten Marcos Diéguez, der seit Jahren gegen die Plastikflut kämpft. Nur etwa ein Drittel des Plastiks wird fachgerecht entsorgt, sagt er, der Rest landet auf einer der vielen illegalen Müllkippen. Neben dem Plastik-Problem gibt es auch regelmäßig Vorwürfe wegen der schlechten Arbeitsbedingungen in Almeria, wegen ausbeuterischer Praktiken und unzureichendem Schutz vor Pestiziden. Bildquelle: ORF/Jordi Iglesias

