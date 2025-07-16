WELTjournal: Das Srebrenica-TapeJetzt kostenlos streamen
Weltjournal
Folge 106: WELTjournal: Das Srebrenica-Tape
Der Bosnien-Krieg beendet schlagartig die sorgenfreie Kindheit der damals 9-jährigen Alisa. Ihr Vater wird Opfer des Genozids von Srebrenica. Für die Doku begibt sie sich auf persönliche Spurensuche in ihre alte Heimat. Inhalt: Als Anfang der 90er Jahre der Bosnien-Krieg ausbricht, werden Menschen, die bisher friedlich zusammenlebten, schlagartig zu Feinden erklärt. Für die kleine Alisa, damals neun Jahre alt, Tochter einer Serbin und eines muslimischen Bosniers, endet damit ihre sorgenfreie glückliche Kindheit. Ihr Vater ist in der belagerten Kleinstadt Srebrenica eingeschlossen, letztendlich ist er einer der 8.000 muslimischen Burschen und Männer, die innerhalb weniger Tage nach der Eroberung von bosnisch-serbischen Milizen ermordet wurden. Im WELTjournal kehrt Alisa 30 Jahre nach dem Massaker von Srebrenica in ihre alte Heimat zurück. Im Gepäck Video-Bänder, die ihr Vater damals für sie aufgenommen hat und die den Kriegsalltag und die Ängste und Hoffnungen der Menschen beschreiben. Alisa spürt Verwandte und Freunde ihres Vaters auf, die auf dem Band zu sehen sind und den Völkermord in Srebrenica überlebt haben. „Das Srebrenica-Tape“ ist die persönliche Spurensuche einer Frau, deren Leben durch dieses Verbrechen gegen die Menschlichkeit für immer verändert wurde. Bildquelle: ORF/Docdays Productions GmbH; ANDREJ ISAKOVIC / AFP; Armin Durgut; Fehim Demir
