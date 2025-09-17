WELTjournal: Sizilien - Mangelware WasserJetzt kostenlos streamen
Weltjournal
Folge 115: WELTjournal: Sizilien - Mangelware Wasser
Das Wasser wird knapp! Im Sizilien sorgen Hitzewellen, Dürren und marode Speicher regelmäßig dazu, dass Trinkwasser rationiert werden muss. Die Doku hat sich in der Region Agrigent umgesehen, die besonders betroffen ist. Inhalt: Viele Einwohnerinnen und Einwohner holen Wasser mit Kanistern von öffentlichen Wasserstellen, weil aus den Leitungen zu Hause kaum noch Wasser kommt. In Hotels werden die Gäste gebeten, nur maximal drei Minuten zu duschen, um Wasser zu sparen. Ein Viehzüchter erzählt, dass er einen Teil seiner Rinder zum Schlachter bringen muss, wenn die Weiden weiter ausdörren. Gleichzeitig ist Wasser zu einem lukrativen Geschäft geworden: Wasserlieferanten verkaufen das kostbare Nass zu hohen Preisen. Bildquelle: ORF/SpiegelTV
