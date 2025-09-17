Zum Inhalt springenBarrierefrei
Weltjournal

WELTjournal: Sizilien - Mangelware Wasser

ORF2Staffel 1Folge 115vom 17.09.2025
WELTjournal: Sizilien - Mangelware Wasser

Weltjournal

Folge 115: WELTjournal: Sizilien - Mangelware Wasser

30 Min.Folge vom 17.09.2025

Das Wasser wird knapp! Im Sizilien sorgen Hitzewellen, Dürren und marode Speicher regelmäßig dazu, dass Trinkwasser rationiert werden muss. Die Doku hat sich in der Region Agrigent umgesehen, die besonders betroffen ist. Inhalt: Viele Einwohnerinnen und Einwohner holen Wasser mit Kanistern von öffentlichen Wasserstellen, weil aus den Leitungen zu Hause kaum noch Wasser kommt. In Hotels werden die Gäste gebeten, nur maximal drei Minuten zu duschen, um Wasser zu sparen. Ein Viehzüchter erzählt, dass er einen Teil seiner Rinder zum Schlachter bringen muss, wenn die Weiden weiter ausdörren. Gleichzeitig ist Wasser zu einem lukrativen Geschäft geworden: Wasserlieferanten verkaufen das kostbare Nass zu hohen Preisen. Bildquelle: ORF/SpiegelTV

