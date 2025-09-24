Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Weltjournal

WELTjournal: Kolumbien - die Schatten der Vergangenheit

ORF2Staffel 1Folge 116vom 24.09.2025
WELTjournal: Kolumbien - die Schatten der Vergangenheit

WELTjournal: Kolumbien - die Schatten der VergangenheitJetzt kostenlos streamen

Weltjournal

Folge 116: WELTjournal: Kolumbien - die Schatten der Vergangenheit

31 Min.Folge vom 24.09.2025

Mehr als ein halbes Jahrhundert dauerte der blutige Bürgerkrieg in Kolumbien, bei dem 260.000 Menschen starben und 100.000 Menschen immer noch als vermisst gelten. Die Dokumentation begibt sich auf Spurensuche. Inhalt: Der brutale Bürgerkrieg in Kolumbien dauerte mehr als ein halbes Jahrhundert an und hinterließ tiefe Narben. Während den Kämpfen zwischen Regierung, rechtsextremen Milizen und linken Guerillas starben rund 260.000 Menschen. Darüber hinaus fehlt von mehr als 100.000 noch immer jede Spur. Das "WELTjournal" reist in ein Land, welches noch immer versucht, das erlebte Trauma zu bewältigen. Die Spezialeinheit Grube ist von der Regierung beauftragt, die Vermissten zu finden und ihre Überreste zu bergen, in der Hoffnung, sie den verbliebenen Familien zu übergeben. Dabei nutzen sie neuste Computertechnologie. Anhand von Ausgrabungen, Besuchen bei Angehörigen der Opfer und die Berichte eines ehemaligen Mitglieds der Milizen, zeichnen ein Bild des Schreckens. Gestaltung: Natashya Gutierrez Bildquelle: ORF/Journeyman; GUILLERMO LEGARIA/ AFP/ picturedesk.com

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Weltjournal
ORF2
Weltjournal

Weltjournal

Alle 2 Staffeln und Folgen