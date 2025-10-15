WELTjournal: Drohnen und KI - die neue KriegsführungJetzt kostenlos streamen
Weltjournal
Folge 119: WELTjournal: Drohnen und KI - die neue Kriegsführung
Drohnenalarm über Europa: Spionage, Kriegswaffen, KI. Autonome Systeme werfen brisante Fragen auf – wer entscheidet über Leben und Tod? Das Weltjournal begibt sich auf Spurensuche. Inhalt: Nach den Drohnen-Sichtungen über europäischen Städten und Flughäfen herrscht Unsicherheit und Alarmstimmung. Woher die Drohnen stammen, ist unklar, eine Provokation aus Russland wird nicht ausgeschlossen. Weltweit hat der Einsatz von Drohnen zu Spionagezwecken und als Kriegswaffe massiv zugenommen. Das WELTjournal zeigt, wie die Entwicklung von Drohnen und autonomen Waffensystemen durch Künstliche Intelligenz vorangetrieben wird. Bekannt geworden ist die Kamikaze-Drohne „Switchblade“, die dem ukrainischen Militär von den USA zur Verfügung gestellt wird. Sobald sie ein Ziel gefunden hat, stürzt sie sich hinein, um es zu zerstören. Inzwischen wird auch an Drohnenschwärmen gearbeitet, die Ziele im Verbund angreifen und ganze Flugabwehrsysteme überwältigen. Das wirft neue ethische und rechtliche Fragen auf: Wie autonom dürfen Waffen sein? Entscheiden Logarithmen über Leben und Tod? Lässt sich die Entwicklung überhaupt noch regulieren? Bildquelle: ORF/NZZ
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick