WELTjournal: Überreichtum - Millionäre fordern ReichensteuerJetzt kostenlos streamen
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Folge 124: WELTjournal: Überreichtum - Millionäre fordern Reichensteuer
Während der Reichtum weniger Milliardäre explodiert, wächst die Kluft zwischen Arm und Reich dramatisch. Die Doku zeigt, warum unter anderem auch Millionen-Erbin Marlene Engelhorn eine Vermögenssteuer fordert. Inhalt: Im Jahr 2024 sind die zehn reichsten Milliardäre der Welt um unglaubliche 700 Milliarden Dollar reicher geworden. Der reichste Mensch der Welt verfügt mittlerweile über ein Vermögen von 450 Milliarden Dollar. Das ist mehr als das gesamte Verteidigungsbudget der EU. Gleichzeitig fordern immer mehr Multi-Millionäre und Milliardäre selbst eine Besteuerung von extremem Reichtum. "WELTjournal"-Chefin Christa Hofmann zeigt, wie sich Vermögen zunehmend in den Händen der Ultra-Reichen konzentriert, und traf fünf Multi-Millionäre, die sich seit Jahren für die Einführung einer Vermögenssteuer einsetzen. Auch die österreichische Millionen-Erbin Marlene Engelhorn, die eine gerechte Besteuerung von Überreichtum fordert, kam zu Wort. Eine solche Steuer wäre nicht nur ein Gebot der Fairness, sondern könnte auch dazu beitragen, extreme Ungleichheit abzubauen und wichtige öffentliche Leistungen wie Gesundheit, Bildung und Infrastruktur nachhaltig zu finanzieren. Bildquelle: ORF / APA-Images / SZ-Photo/Wolfgang Filser
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