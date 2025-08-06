WELTjournal: Trauma ohne Ende - 80 Jahre HiroshimaJetzt kostenlos streamen
Weltjournal
Folge 109: WELTjournal: Trauma ohne Ende - 80 Jahre Hiroshima
Vor 80 Jahren warfen die USA Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki ab. Etwa 230.000 Menschen starben, das Trauma wirkt bis heute in den nachfolgenden Generationen nach. Inhalt: Der Atombombenabwurf auf Hiroshima und Nagasaki jährt sich heuer zum 80. Mal. Rund 230.000 Menschen starben 1945 durch die Angriffe und deren Folgen. Die ORF-Japan-Expertin Judith Brandner hat Hiroshima erneut besucht und mit Überlebenden sowie Nachkommen von Opfern gesprochen. Ihr Bericht beleuchtet, wie tief das Trauma bis in die dritte und vierte Generation nachwirkt. Bildquelle: Laurent Davoust / dpa Picture Alliance / picturedesk.com | General / TopFoto / picturedesk.com | US DEPARTMENT OF ENERGY / Science Photo Library / picturedesk.com
