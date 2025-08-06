Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Weltjournal

WELTjournal: Trauma ohne Ende - 80 Jahre Hiroshima

ORF2Staffel 1Folge 109vom 06.08.2025
WELTjournal: Trauma ohne Ende - 80 Jahre Hiroshima

WELTjournal: Trauma ohne Ende - 80 Jahre HiroshimaJetzt kostenlos streamen

Weltjournal

Folge 109: WELTjournal: Trauma ohne Ende - 80 Jahre Hiroshima

33 Min.Folge vom 06.08.2025

Vor 80 Jahren warfen die USA Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki ab. Etwa 230.000 Menschen starben, das Trauma wirkt bis heute in den nachfolgenden Generationen nach. Inhalt: Der Atombombenabwurf auf Hiroshima und Nagasaki jährt sich heuer zum 80. Mal. Rund 230.000 Menschen starben 1945 durch die Angriffe und deren Folgen. Die ORF-Japan-Expertin Judith Brandner hat Hiroshima erneut besucht und mit Überlebenden sowie Nachkommen von Opfern gesprochen. Ihr Bericht beleuchtet, wie tief das Trauma bis in die dritte und vierte Generation nachwirkt. Bildquelle: Laurent Davoust / dpa Picture Alliance / picturedesk.com | General / TopFoto / picturedesk.com | US DEPARTMENT OF ENERGY / Science Photo Library / picturedesk.com

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Weltjournal
ORF2
Weltjournal

Weltjournal

Alle 2 Staffeln und Folgen